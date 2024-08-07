Doğan Şirketler Grubu, madencilik sektöründe önemli bir yatırım hamlesi yaparak Gümüştaş Madencilik ve Doku Madencilik'in yüzde 75'ini satın almak için Kurmel Holding ve Ortadoğu Otomotiv ile anlaşmalara vardı.

Doku Madencilik satın alımı

Doğan Şirketler Grubu, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, Doku Madencilik'in yüzde 75 hissesini satın almak için pay devir sözleşmesi imzaladığını duyurdu. Bu anlaşma kapsamında, Kurmel Holding'in yüzde 50 payı ve Ortadoğu Otomotiv'in yüzde 25 payı olmak üzere toplamda 13,5 milyon dolar ödenecek.

Gümüştaş Madencilik satın alımı

İkinci bir açıklamada ise, Gümüştaş Madencilik'in yüzde 75 hissesinin satın alınması için yapılan anlaşma detayları paylaşıldı. Buna göre, Kurmel Holding'in yüzde 50 payı 82 milyon dolara, Ortadoğu Otomotiv'in yüzde 25 payı ise 41 milyon dolara devralınacak. Toplamda 123 milyon dolar değerindeki bu anlaşma ile Doğan Şirketler Grubu, Gümüştaş Madencilik'in büyük bir kısmını bünyesine katacak.

Her iki işlem de resmi kurumlardan gerekli tüm yasal izinlerin alınması ve sözleşmelerde belirlenen tüm kapanış işlem ve koşullarının yerine getirilmesi şartlarına bağlı olarak tamamlanacak. Bu süreçlerin tamamlanmasıyla Doğan Şirketler Grubu, madencilik sektöründeki varlığını önemli ölçüde artıracak.

Bu satın alımlar, Doğan Şirketler Grubu'nun stratejik büyüme planları doğrultusunda gerçekleştirdiği önemli adımlar olarak değerlendiriliyor. Madencilik sektöründe elde edilecek yeni kaynaklar ve iş potansiyeli, grubun finansal performansını ve pazar payını artırmada kilit rol oynayacak.