Bayraklı Belediyesi ekipleri, Kurban Bayramı öncesi Doğançay'daki kurban satış yerindeki hazırlıklarını tamamladı. Temizlik, Park ve Bahçeler ile Fen İşleri Müdürlüklerinde görevli ekipler, alanın kullanıma hazır hale getirilmesi için titizlikle çalıştı.

Titizlikle inceleniyor

Zabıta ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, İlçe Müftülüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birlikte denetim ve kontroller gerçekleştirdi. Hayvanların sağlık durumu ve aşıları titizlikle incelendi, gerekli belgeler kontrol edildi.

Güvenlik Önlemleri: Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önleyici kolluk devriyeleri ile satış alanının güvenliğini sağlıyor. Bu sayede vatandaşlar, güvenli bir ortamda alışverişlerini gerçekleştirebilecekler.

24 Saat Hizmet: Satıcıların kullanımı için alanda sabit banyo, tuvalet, sıcak su ve elektrik hizmeti sunuluyor. Ayrıca, günlük su kullanımları için de satış ve kesim alanına su temini yapılıyor ve düzenli olarak dezenfekte ediliyor.

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, ekiplerin titiz çalışmalarıyla kurban satış ve kesim yerlerinin hazır hale getirildiğini belirtti. Ayrıca, bayram süresince nöbetçi ekiplerin alanda görev yapacağını ve vatandaşların güvenli alışveriş yapabileceklerini vurguladı.