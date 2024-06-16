Marmaris'in eşsiz manzarasını tek bir bakışta görebilenler için ilk durağın Marmaris seyir tepesi olduğu belirtiliyor.

Kurban Bayramı tatili için İstanbul'dan Marmaris'e gelen Erdinç Kum, Marmaris'i çok sevdiklerini ve emekli olduklarında buraya yerleşmeyi planladıklarını ifade etti. Kum, yolculuklarının keyifli geçtiğini ancak Muğla'ya yaklaştıklarında biraz trafik yoğunluğu yaşadıklarını söyledi. Marmaris'e daha önce birkaç kez geldiklerini ve her ziyaretlerinde burada hatıra fotoğrafı çektirdiklerini belirtti.

Tatil için Marmaris'i tercih eden Melis Kum ise pandemi döneminde Marmaris'i keşfettiklerini ve o günden beri vazgeçemediklerini dile getirdi. Kum, Marmaris'in en sevdikleri yerlerden biri haline geldiğini ve emekliliklerinde buraya yerleşmeyi düşündüklerini söyledi. İstanbul'da doğaya hasret olduklarını ve Marmaris'te yaşlanmayı arzuladıklarını belirtti.