Orman Genel Müdürlüğü Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsünü’nün fidan örnekleri üzerinde yaptığı araştırma sonucunda sakız ağaçlarının fidan başına yılda 473 gram karbon tuttuğu tespit edildi.

Yüksek katma değerli damla sakızının elde edildiği sakız ağaçları, Yunanistan'ın Sakız Adası'nın yanı sıra Çeşme'de de yetişirken, Çeşme’deki sakız ağacı sayısının artırılması çalışmaları da devam ediyor.

Çeşme'deki sakız ağacı sayısının artması için Çeşme Belediyesinin katkılarıyla proje geliştiren sakız üreticileri Hasan Ege Tütüncüoğlu ve İbrahim Topal, yaşlı sakız ağaçlarından dalda köklendirme yöntemiyle binlerce sakız fidanı elde ederek, toprakla buluşturdular.

Çeşme Kaymakamlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile işbirliği de yapan Çeşmeli sakız üreticileri Tütüncüoğlu ve Topal, sakız ağacının coğrafi işaret almasına da katkı sağladılar.

Sakız üreticileri Tütüncüoğlu ve Topal, sakız ağaçlarının çevreye olan katkısını tespit edebilmek için Orman Genel Müdürlüğü Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü'ne, fidan örnekleriyle birlikte başvurdular. Başvuru üzerine yapılan araştırma sonucunda sakız ağaçlarının fidan başına yılda 473 gram karbon tuttuğu tespit edildi.

“Çeşmemizde sürdürülebilir en çevreci proje”

Sakız üreticisi Hasan Ege Tütüncüoğlu, aldıkları raporla ile ilgili bir açıklama yaptı. Sakız ağaçlarının yeşil ve geniş yapraklı tür olması sebebiyle yüksek karbon emdiğini belirten Tütüncüoğlu, “Orman Genel Müdürlüğü Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü ile birlikte yaptığımız araştırma sonucunda Çeşme'deki Sakız Ağaçlarımızda yılda fidan başına yaklaşık 473gr karbon tutulduğunu tespit ettik. Çeşmemizde sürdürülebilir en çevreci proje olan 'Sakız Ağacım Çeşme' projesi ile ciddi miktarda karbon tutumuna katkı vermiş olmaktan büyük mutluluk duymaktayız” dedi.