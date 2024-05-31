Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “Türkiye Kültür Yolu Festivali” Bursa organizasyonu kapsamında “Doğa’nın Sanatı: İpek” adlı fotoğraf sergisine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.BURSA (İGFA) - 1850 yılında kurulmuş eski bir ipek fabrikasının endüstri mirasına sahip çıkılarak dönüştürülmesiyle 2002 yılında ziyarete açılan Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında “Doğa’nın Sanatı: İpek” adlı fotoğraf sergisine ev sahipliği yapacak.

Fotoğraf sanatçısı Fahrettin Beceren küratörlüğünde müzenin Mancınıkhane binasında 1 Haziran’da açılacak sergide, ipekböceğinin oluşum ve dönüşüm aşamalarını yansıtan 60 adet fotoğraf yer alacak.

Sergide ipekböcekçiliğinin yumurtadan başlamak üzere, koza örme ve nihayetinde ipek kumaşa dönüşme sürecinin her bir aşamasına, serginin aynı zamanda küratörlüğünü yapan Fahrettin Beceren’in objektifinden tanıklık edeceksiniz. İnce bir zanaatın ve sabrın sonucunu temsil eden fotoğraf karelerinde, ipekböcekçiliğinin doğadan ilham alan sanatını keşfedebilirsiniz. Sergi 1 Ekim 2024 tarihine kadar açık kalacak.

Bugüne kadar pek çok sergi ve kültürel organizasyona ev sahipliği yapmış olan müze, 1850 yılında Köleyan ailesi tarafından ipek fabrikası olarak kurulmuştur. 1920 yılında İpekerler tarafından satın alınan yapı, 1979 yılına kadar üretim yapmaya devam etmiş, faaliyetlerinin sona ermesinin ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmiştir. Fabrika binası ve çevresindeki yapılar 1998-2002 yılları arasında Tofaş tarafından restore edilerek Anadolu’da arabacılık tarihine ışık tutan bir müzeye dönüştürülmüştür. Tofaş Anadolu Arabaları Müzesi 22 yılda 1,2 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırladı.