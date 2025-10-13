Bornova’nın Doğanlar Mahallesi Muhtarı Eyüp Kocatepe, mahallede görev yapan Bornova Belediyesi Temizlik İşleri ekibine teşekkür plaketi verdi. Başkan Ömer Eşki, emeğe saygının ve dayanışmanın kent kültürünün temelini oluşturduğunu söyledi.



Muhtardan anlamlı jest

Doğanlar Mahallesi Muhtarı Eyüp Kocatepe, mahallede özveriyle çalışan Bornova Belediyesi Temizlik İşleri ekiplerini ödüllendirdi. Mahalle sakinleri ve esnafın olumlu geri dönüşleri doğrultusunda düzenlenen törende Kocatepe, emeğin takdir edilmesinin önemine değindi:

“ Bornova Belediyesi temizlik ekipleri mahallemizde büyük bir özveriyle çalışıyor. Vatandaşlarımızdan çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Ben de Doğanlar Muhtarı olarak bu gayreti onurlandırmak istedim.”

Müdür Güneyli’den motivasyon vurgusu

Bornova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Rasim Güneyli, muhtara teşekkür ederek, bu tür desteklerin ekip motivasyonunu artırdığını söyledi:

“Bu tür jestler ekibimizi motive ediyor. Başkanımızın da dediği gibi, gece gündüz demeden Bornova’yı en temiz ilçe yapmak için çalışıyoruz.”

Başkan Eşki: “Emeğe saygı kent kültürünün temelidir”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, temizlik çalışanlarının görünmeyen kahramanlar olduğunu belirtti:

“Temizlik emekçilerimiz, Bornova’nın yaşam kalitesini belirliyor. Muhtarlarımızın bu tür dayanışma örnekleri, ‘Birlikte Bornova’ anlayışımızın en güzel yansımalarıdır. Emeğe saygı, kent kültürünün temelidir.”