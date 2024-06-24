KIRKLARELİ (AA) - "Trakya'nın saklı cenneti" olarak anılan Kırklareli, tarihi, doğal güzellikleri, denizi ve gastronomisiyle Kurban Bayramı tatili boyunca çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırladı.

Karadeniz'e kıyısı olan İğneada ve Kıyıköy beldeleri, Dupnisa Mağarası ve Fatih Sultan Mehmet'in dökümhanesi gibi birçok tarihi ve doğal cazibe merkeziyle kent, sakin tatil arayanların tercihi oldu.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Veli Şen, AA muhabirine son yıllarda kentin yerli ve yabancı turistlerin tercihi haline geldiğini söyledi.

İlin zengin ekosisteminin olduğunu vurgulayan Şen, tatillerini Kırklareli'nde geçiren ziyaretçilere teşekkür etti.

Kentin turizm markası olma hedefine emin adımlarla ilerlediğini anlatan Şen, "İstanbul'a sadece 2,5 saat mesafedeki Kırklareli, bayram tatilinde yerli ve yabancı turistlerin tercihi oldu. Bundan sonraki dönemde de ziyaretçilerimizi kentimize bekliyoruz. Bölgemizin turizme açık tek mağarası Dupnisa'ya 15 bin civarında ziyaret gerçekleşti. Özellikle İğneada ve Kıyıköy'e ciddi manada turist geldi. Bu bölgelerdeki otellerimiz yüzde 100 doluluk oranıyla hizmet verdi." diye konuştu.

