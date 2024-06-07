Yazın serinlemek için en çok tercih edilen dondurmayı doğru tüketerek boğaz enfeksiyonlarından korunabilirsiniz. İşte uzman tavsiyeleri...

Hasta olmamak için doğru tüketin

Dondurma, sıcak yaz günlerinde serinlemenin en tatlı yoludur. Süt, yağ, şeker, protein ve kalsiyum gibi önemli maddeler içerir. Doğru şekilde tüketildiğinde sağlık sorunlarına neden olmaz, ancak bağışıklığı düşük olan kişilerde boğaz enfeksiyonuna yol açabilir.

Dondurmayı su ile tüketmek, boğaz enfeksiyonu sıklığını azaltır. Ambalajdan çıkarıldıktan hemen sonra tüketilmemeli, bir miktar beklemek mide ve bağırsaklar için faydalıdır. Küçük parçalar halinde ve eriterek yemek boğaz enfeksiyonu riskini azaltır.

Dikkat edilmesi gerekenler

Fazla Tüketim: Kilo problemi olanlar için sorun oluşturabilir.

Tok Karna: Tok karna tüketmek daha sağlıklıdır.

Soğuk Su ile Tüketmeyin: Dondurma yedikten sonra ağız yıkanmalıdır.

Paketli Dondurmalar: Soğuk zincirde korunmuş olmalı ve son tüketim tarihi kontrol edilmelidir.

Boğaz enfeksiyonu yalnızca dondurmadan mı olur?

Hayır, burun tıkanıklığı nedeniyle ağızdan nefes almak, bağışıklık sistemi zayıflığı, sigara kullanımı ve geniz akıntısı gibi faktörler de boğaz enfeksiyonuna neden olabilir. Uyku apnesi ve horlaması olan kişiler, gece boyunca tıkanmaya bağlı olarak daha sık hasta olur.

Prof. Dr. Yavuz Selim Yıldırım'a göre, ağızdan solunum, burun tıkanıklığı, bağışıklık sisteminin zayıflığı, sigara kullanımı, antibiyotik direnci, aşırı yorgunluk, uykusuzluk, stres, aşırı soğuk ve sıcak yiyecekler, geniz akıntısı ve burun alerjisi başlıca nedenlerdir.

Boğaz enfeksiyonlarının çözümü

Bir yıl içinde 4-5'ten fazla boğaz enfeksiyonu geçiren kişilerde, ameliyat seçeneği değerlendirilebilir. Tedavi edilmeyen boğaz enfeksiyonları kalbe, böbreklere ve eklemlere zarar verebilir.