Yazı ve güneşlenmeyi ne kadar sevsek de, güneşin zararlı etkilerinden korunmak cilt sağlığımız için hayati öneme sahiptir. Cilt hastalıklarının yaklaşık %90'ı doğrudan güneşten gelen ultraviyole (UV) radyasyonuna maruz kalma ile ilişkilidir. Neyse ki, doğru güneş koruyucuyu seçerek bu riski önemli ölçüde azaltabiliriz. İşte güneş kremleri hakkında bilmeniz gerekenler ve doğru güneş koruyucu seçimi için ipuçları...

Güneş kremleri neden önemlidir?

Güneş kremleri, cildi UV ışınlarının zararlı etkilerinden koruyarak cilt kanseri ve erken yaşlanma riskini azaltır. Güneş ışınları, UVA ve UVB olarak ikiye ayrılır:

UVA: Cildin yaşlanmasına ve skuamöz hücreli karsinom tipi cilt kanserine yol açan hücre renklenmesiyle ilişkilidir. UVA, camın ardından bile cildi etkileyebilir.

UVB: Güneşte bronzlaşmaya neden olur ve bazal hücreli karsinom ile melanom gibi cilt kanserlerine yol açabilir.

Güneş kremi satın alırken Nelere dikkat etmeliyiz?

SPF (Sun Protection Factor): SPF, güneş kreminin cildinizi UVB ışınlarından ne kadar koruyacağını gösterir. Örneğin, 15 SPF bir güneş kremi UVB ışınlarının yaklaşık %93'ünü, 30 SPF ise %97'sini engeller. SPF ne kadar yüksekse, koruma o kadar fazla olur.

Yıldız Sistemi: Bazı markalar, beş yıldızlı bir sistemde UVA koruma derecesini de belirtir. Yıldız sayısı arttıkça, UVA koruması da artar.

Güneş kremi kullanımında dikkat edilmesi gerekenler

Yeterli Miktarda Uygulama: Güneş kreminin etkili olabilmesi için yeterli miktarda uygulanması gerekir. Terliyken veya suya girdikten sonra yeniden uygulama yapmayı unutmayın.

Sıklıkla Yenileme: Güneş kremini iki saatte bir yenileyin. Terleme, yüzme veya havlu kullanma gibi durumlarda daha sık uygulayın.

Koruyucu Giysiler ve Gölge: Güneş kremi kullanılsa bile koruyucu giysiler giymek ve gölgede kalmak ekstra koruma sağlar.

En iyi güneş kremini seçerken nelere dikkat etmeli?

SPF 30 veya Üzeri: Dermatologlar, minimum SPF 30 olan güneş kremlerini önerir. Bu, koruyucu giysiler ve gölgede kalma ile birlikte yeterli koruma sağlar.

Geniş Spektrumlu Koruma: Hem UVA hem de UVB ışınlarına karşı koruma sağlayan geniş spektrumlu güneş kremlerini tercih edin.

Avrupa Birliği Standartları: Avrupa Birliği, SPF 50+ üzeri güneş kremlerinin 50+ olarak pazarlanmasını önerir, çünkü daha yüksek SPF değerleri yanıltıcı olabilir.

Yaz mevsiminde güneşin zararlı etkilerinden korunmak, cilt sağlığımız için hayati öneme sahiptir. Doğru güneş kremini seçmek ve doğru şekilde kullanmak, cilt kanseri riskini azaltır ve cildin yaşlanmasını önler. SPF ve yıldız sistemine dikkat ederek, geniş spektrumlu koruma sağlayan bir güneş kremi tercih edin ve düzenli olarak uygulamayı ihmal etmeyin.