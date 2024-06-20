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Termometrelerin 37 dereceyi gösterdiği Osmaniye'de de sıcak hava vatandaşları bunalttı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde hissedilen hava sıcaklığı 33 derece, nem oranı ise yüzde 64 ölçüldü.

- Hatay ve Osmaniye

Güneşten korunmak isteyen vatandaşlar, park ve mesire alanlarındaki gölgelikleri tercih etti.

Bunaltıcı sıcaklar nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı.

Mersin'de kent merkezinde hissedilen hava sıcaklığı 38 derece, nem oranı ise yüzde 91 ölçüldü.

Bazı çocukların ise tehlike ve uyarılara rağmen sulama kanalında yüzdüğü görüldü.

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