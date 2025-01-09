İran’ın Doğu Azerbaycan eyaletinde bu akşam saatlerinde büyük bir deprem meydana geldi. Saat 17.01’de gerçekleşen ve 4,3 büyüklüğündeki sarsıntı, bölge halkında korku ve paniğe yol açtı. Depremin yerin 66,26 kilometre derinliğinde olduğu açıklandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depreme ilişkin detayları kamuoyuyla paylaştı.

İran'da depremler devam ediyor

Son dönemde hem Türkiye hem de dünya genelinde peş peşe büyük depremler yaşanırken, komşu İran’ın Doğu Azerbaycan eyaletinden gelen bu haber, bölgedeki sismik aktivitenin devam ettiğini gösteriyor. AFAD, depremin etkileriyle ilgili daha fazla bilgi paylaşmayı sürdürüyor.

Bölge halkı sallantıyla sarsıldı

Deprem, yerin derinliğinde olmasına rağmen, halk arasında büyük bir korkuya yol açtı. Bölgedeki binalarda hasar meydana gelip gelmediği henüz netlik kazanmazken, yerel yetkililer hasar tespit çalışmalarına başladı. Şu an için herhangi bir can kaybı ya da büyük yıkım haberinin gelmediği belirtiliyor.

AFAD’dan ilk açıklama

AFAD, İran’ın Doğu Azerbaycan merkezli depremin hemen ardından verileri paylaşarak, sarsıntının yerin 66 kilometre derinliğinde hissedildiğini bildirdi. Yetkililer, depremin çevre illerde de hissedilip hissedilmediği konusunda incelemelere devam ediyor.