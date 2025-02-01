Doğu Demirkol'un hayat hikayesinden esinlenen Doğu dizisi, 3. sezonuyla GAİN platformu'nda izleyicilerle buluştu. İlk iki sezonunu BluTV'de izleyen hayranlar, yeni sezonda platform değişikliğiyle karşılaştı.

Diziyi izlemek isteyenlerin GAİN'e ücretli üye olmaları gerekiyor.

Neden BluTV'den ayrıldı?

İlk iki sezonun BluTV'de yayınlanmasının ardından, yapımcılar ve yayıncılar yeni sezonla birlikte GAİN ile anlaşma yapmayı tercih etti. Bu değişiklik, BluTV kullanıcıları için bir hayal kırıklığı yaratmış olsa da, dizinin yeni izleyiciler kazanmayı hedeflediği düşünülüyor.