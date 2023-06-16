TRABZON (AA) - Trabzon, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt'ta okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki öğrenciler karne alarak yaz tatiline girdi.

Trabzon'da karne töreni, Ortahisar ilçesindeki Dumlupınar İlkokulunda gerçekleştirildi.

Vali İsmail Ustaoğlu, çok verimli bir eğitim öğretim yılının daha geride kaldığını belirterek, öğrencilere tatili iyi değerlendirmelerini tavsiye etti. Ustaoğlu, konuşmaların ardından karnelerini dağıttı.

İl genelinde 633 okulda düzenlenen törenlerde, 143 bin 232 öğrenci karne sevinci yaşadı.

- Giresun

Giresun'da 369 okulda organize edilen törenlerde, 72 bin 840 öğrenci karnelerini aldı.

Çotanak İlkokulundaki programa, Vali Enver Ünlü, İl Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Tosunoğlu ve veliler katıldı.

Karneleri dağıtan Vali Ünlü, öğrencilere yaz tatilini verimli bir şekilde geçirmelerini önerdi.

- Rize

Rize'de de 59 bin 436 öğrenci yaz tatiline girdi.

Taşlıdere Gazi İlk ve Ortaokulunda gerçekleştirilen törende, Vali Kemal Çeber, Belediye Başkanı Rahmi Metin ve İl Milli Eğitim Müdürü Engin Emen ile veliler yer aldı.

Çeber ve beraberindekiler, öğrenci ve velilerle bir süre sohbet ettikten sonra karne dağıttı.

Öğrencilerin karne heyecanına ortak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Çeber, çocuklardan tatilde bol bol kitap okumalarını istedi.

- Artvin

Artvin'de öğrenciler karne sevinci yaşadı.

İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, TOKİ Şehit Onur İlhan İlkokulu'nda sınıfları gezerek öğrencilere karne ve hediyelerini dağıttı.

Yorucu ve güzel bir eğitim öğretim yılının geride kaldığına işaret eden Acar, 238 eğitim kurumunda 24 bin 695 öğrencinin karne aldığını aktardı.

Acar, öğrenci ve öğretmenlerin 2023-2024 eğitim öğretim yılına zinde bir şekil girmelerini arzu ettiklerini kaydetti.

- Gümüşhane

Gümüşhane'deki tören ise Işıl Sema Doğan İlkokulunda organize edildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Hüseyin Burak Fettahoğlu, törende yaptığı konuşmada, uzun bir eğitim dönemini geride bıraktıklarını söyledi.

Dönem içerisinde öğretmen, öğrenci ve velilerin büyük fedakarlıklar gösterdiğini ifade eden Fettahoğlu, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın tatil dönemini değerlendirmesi ve doğaya karışmasını, daha çok hayal kurmasını istiyoruz. Özellikle tatil dönemlerinde büyüklerimizi daha fazla ziyaret etmeleri, örflerimize, geleneklere daha fazla sahip çıkmalarını istiyoruz. İnşallah bunlara daha sıkı sarıldığımız zaman ülkemizin geleceğine de daha sıkı sarılmış olacağız."

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen ve İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın'ın da katıldığı tören, öğrencilere karne ve hediye dağıtılması ile tamamlandı.

İl genelinde düzenlenen törenlerde karne alan 18 bin 883 öğrenci, yaz tatiline girdi.

- Bayburt

Bayburt'ta ise 14 bin 400 öğrenci karne aldı.

Şehit Halil Türkoğlu İlkokulu'ndaki törene, Vali Cüneyt Epcim, İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney ile veliler katıldı.

Vali Epcim, öğrencilere tatili dinlenerek ve eğlenerek değerlendirmeleri tavsiyesinde bulundu.

Öğrencilerden tatilde kitap okumayı da ihmal etmemelerini isteyen Epcim, karne ve hediyelerini dağıttı.