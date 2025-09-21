Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmeleri doğrultusunda Rize, Giresun, Trabzon ve Artvin için “turuncu kodlu” uyarı yayımladı.

AFAD’dan yapılan açıklamada, söz konusu illerde yarın (21 Eylül 2025) öğle saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağışların süreceği belirtildi. Açıklamada, “Son iki gündür devam eden aşırı yağışlar sonucu bölgede sel ve taşkınlar meydana gelmiştir. Gelen ihbarlar doğrultusunda Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında ekiplerimiz müdahalelerini sürdürmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Yaşanan afet sürecini yakından takip etmek amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AFAD Başkanı Vali Ali Hamza Pehlivan ve beraberindeki heyetin Rize’ye geçtiği bildirildi. Heyet, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Belediye Başkanı Rahmi Metin ve milletvekilleriyle birlikte sahada incelemelerde bulundu.

AFAD verilerine göre, sel ve taşkınlarla mücadele için bölgede 2 bin 614 personel ve 984 araç görev yapıyor. Çalışmalarda AFAD ekiplerinin yanı sıra 112 Acil Sağlık, Karayolları, DSİ, Jandarma, Emniyet, İtfaiye, Özel İdare, belediyeler ve sivil toplum kuruluşları da yer alıyor. Kapanan yolların açılması, enerji kesintilerinin giderilmesi ve mahsur kalan vatandaşların kurtarılması için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Meteoroloji, bölgede özellikle Rize ve Artvin’in kuzeyi ile Trabzon’un batı ve doğu ilçelerinde yağışların çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m²) olmasının beklendiğini duyurdu. Açıklamada, “Toprak doygunluğu da göz önüne alındığında heyelan, sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar yaşanabilir. Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması, resmi uyarıları dikkate alması önem arz etmektedir” denildi.