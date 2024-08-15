Doğu Pres Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ekinci, EKONOMİ Gazetesi Bursa Bölge Temsilcisi Ömer Faruk Çiftçi’ye verdiği röportajda, şirketin üretiminin yüzde 20’sinin yeni nesil araçlara yönelik parçalar olduğunu ve ihracat kilogram değerinin 16 doları aştığını belirtti. Ekinci, katma değerli ürün ihracatıyla öne çıktıklarını vurgulayarak, Volkswagen’in dünya genelindeki tüm elektrikli araçlarının motorlarında kullanılan hassas parçanın üretimine başladıklarını açıkladı.

Volkswagen ve diğer devlerle işbirliği

Elektrikli araçlar için tek üretici: Mustafa Ekinci, doğrudan Volkswagen grubu için üretilen dar toleranslı parçanın, elektrikli araç platformundaki tüm araçlarda farklı sayılarda kullanıldığını belirtti. “Dünyada tek üreticisi biziz. Ciddi bir teknoloji gerektiriyor ve arkasında büyük bir know-how var” diye ekledi.

Diğer önemli projeler: Doğu Pres ayrıca, Daimler, Bosch, Delphi ve Denso gibi dünyanın tanınmış firmaları için üretim yapıyor. Bosch’un Hydrogen Gas Injector (HGI) projesi gibi projelerde de yer alarak yakıt sistemleri üreticilerinin elektrifikasyon sonrası ürettiği yeni projelerde akla gelen ilk tedarikçilerden biri olmayı başardı.

Ar-Ge ve geleceğe yönelik yatırımlar

Ar-Ge merkezi ve yeni teknolojiler: Ekinci, Ar-Ge merkezlerinde gerçekleştirilen çalışmaların, yeni nesil elektrikli araçlarda kullanılacak metal parçaların üretimi için büyük önem taşıdığını ve hibrit araçlarda kullanılan pek çok parçaya sahip olduklarını ifade etti.

Geleceğin teknolojileri: “Önümüzdeki 5 ila 10 yılda otomotiv endüstrisinde farklı teknolojilerle karşılaşacağız. Tüm OEM’lere hizmet verdiğimiz için bunu net olarak görebiliyoruz” dedi.

Otomotiv endüstrisindeki dönüşüm ve gelecek öngörüleri

Üretimin yüzde 80’ini ihraç ettiklerini kaydeden Mustafa Ekinci, otomotiv endüstrisindeki dönüşüme ayak uyduramayan firmaların önümüzdeki 10 yıl içinde oyundan düşme riskiyle karşı karşıya kalacaklarına dikkat çekti. Bu öngörü, Doğu Pres’in gelecekte de sektördeki lider konumunu sürdürebileceğinin bir göstergesi olarak görülüyor.

Doğu Pres, Volkswagen ve diğer büyük otomotiv firmaları için yaptığı üretimlerle sadece Türkiye’de değil, dünya genelinde de otomotiv endüstrisinin dönüşümünde önemli bir rol oynamaya devam ediyor.