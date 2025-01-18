Ardahan'da soğuk hava sebebiyle bankanın ATM'sine giren kedi, para çekmeye gelenlerin ilgi odağı oldu. İşlem için gelen Özgür Avşar, para çekmek için kedinin bulunduğu yerden kalkmasını bekledi.

Hava sıcaklığının eksi yedi derece ölçüldüğü Ardahan'da, Kongre Caddesi'nde, bir bankaya ait ATM'ye sığınan kedi, soğuktan korunmaya çalıştı.

Para çekmeye gelenler, ATM'deki kediyi görünce şaşırdıklarını söyledi. ATM'de işlem yapmak isteyen Özgür Avşar, kedinin bulunduğu yerden kalkmasını beklerken, "ATM sıcak olduğundan kedi burayı yuva yapmış. Para çekmek için geldiğimde kedi buradaydı. Bir süre bekledim ama hiç umurunda olmadı. Kartı uzattığımda ise müsaade etmedi. Kendisine kıyamadığımdan bir süre bekledim. Sonunda anlaştık. Bana müsaade etti, ben de nihayet para çektim" dedi.