Yoğun kar yağışı nedeniyle Van, Hakkâri ve Bitlis’te 636 yerleşim yeri ulaşıma kapandı.

Van ve çevresinde etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının yaklaşık 30 santimetreyi bulduğu kırsal bölgelerde 420 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından dün gece Van kent merkezinde yağmur, kırsal bölgelerde ise kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığının yaklaşık 30 santimetreyi bulduğu kırsal bölgelerde 162 mahalle ve 258 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Yolların açılması için Van Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyelerinin karla mücadele ekipleri ve Karayolları ekipleri yoğun çalışma başlattı.

Kar kalınlığının yaklaşık bir metreyi bulduğu Van-Bahçesaray kara yolu, çığ tehlikesi nedeniyle dünden beri geçici olarak trafiğe kapatılırken, ilçeye ulaşım ise Bitlis'in Hizan ilçesi üzerinden sağlanıyor.

Hakkâri: 11 köy ve 40 mezra yolu ulaşıma kapandı

Hakkâri merkez ve Yüksekova ilçesinde de dün akşam saatlerinden itibaren yoğun yağış nedeniyle kent genelinde 11 köy ve 40 mezra yolu ulaşıma kapandı. Yolların açılması için İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.

Yüksekova'daki kar kalınlığı ilçe merkezinde 10, yüksek kesimlerde ise 1 metreyi buldu. Yağışlı havayla birlikte etkili olan sis de sürücülere zor anlar yaşattı.

Bitlis: 165 köy yolu ulaşıma kapandı

Bitlis ve çevresinde ise gece saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla sürüyor.

Kent merkezinde kar kalınlığı 16, yüksek kesimlerde 35 santimetreye ulaşırken, 165 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkan, kar yağışının durmasıyla 10 ayrı şantiyedeki 72 iş makinesi ve 80 personelle karla mücadele çalışmasını sürdüreceklerini belirtti.

Meteoroloji yetkilileri ise kar yağışının aralıklarla pazartesi gününe kadar süreceğini açıkladı.