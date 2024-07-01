Catamaran'da sahne almanın uzun süredir hayali olduğunu belirten Doğukan Manço, "Birçok kişinin hayatında Catamaran hedef ve hayaldir. İlk defa çıkacağım. Çok heyecanlıyım. Daha önce gelmek istediğim yerdi, bugün sahne alacağım" dedi.

Argolu şarkılara filtre

Manço, özellikle rap şarkılarında bulunan argo kelimeler hakkında da görüşlerini paylaştı. "Rap şarkıların içinde argo kelimeleri olması bazı kesimler tarafından eleştiriliyor" diyen DJ, "Bir parça trend oluyor ve bunu da en çok çocuklar dinliyor. Burada filtreleme işi şart. Liselerde ve okullarda sansürlüyorum sonra çalıyorum. Parçaları olduğu halde seviyorum ama değerlere dikkat etmek gerekiyor" şeklinde konuştu.

Barış Manço'nun hayatı film oluyor

Doğukan Manço, babası Barış Manço'nun hayatının film olacağını ve bu konuda kendisine yapılan bir teklifi de açıkladı. "Bana, 'Babanı oynar mısın?' diye teklif ettiler. Çok isterim ama haksızlık olur diye kabul etmedim. Oyuncu değilim. Yapabileceğim bir şey değil. Bir takım oyuncuyla görüşülüyor. Gönlümde yatan biri yok. Yeteneği görmek isteriz. İsimler konuşuluyor. Senaryo bizim onayımızdan geçiyor. Heyecanla bekliyorum. Türkiye tarihinin en değerli biri Barış Manço, en iyisi olması lazım. Ailesi olarak, 'En iyisi olmayacaksa' oldurmayız. Hayatımın 24-25 senesini bu isme yakışır olmaya ve ismi korumaya adadım. Geri adım atmam bu saatten sonra... Hayatımdan çok verdim. Leke gelmesin diye sokağa çıkmadığım zamanlar oldu" açıklamasını yaptı.