Son dönemlerin çok konuşulan isimlerinden birisi olan Doğukan Ulutaş, Fit hali ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. " Ben Böyle Şansın " adlı filmde oynayan ve oyunculuğu ile çok konuşulan Doğukan Ulutaş oldukça iddialı olduğunu belirtiyor.İSTANBUL (İGFA) - Geçtiğimiz günlerde gazeteciler ile Nişantaşında bir mekan çıkışında karşılaşan Doğukan Ulutaş "12 yıl aradan sonra Artık Dizi, Sinema , Reklam çekimleri gibi Tüm projeleri değerlendirme kararı aldığını ve Başarıya ulaşmak için kendisine sunulan projelerden proje seçmeyeceğini " basına belirtti.

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