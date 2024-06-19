Alaçatı Jolly Joker Private, yaz sezonu açılışını Kenan Doğulu konseriyle gerçekleştirdi.

Sahneye beyaz kostümüyle çıkan ve programına en sevilen hareketli çalışmalarıyla başlayan Kenan Doğulu, “Bu gece eğlenmeden gitmek yok. Zaten eğlenmeme gibi bir şansınız da yok” dedi. Bayram tatili için Çeşme’ye adeta akın eden tatilciler ünlü pop sanatçısı Kenan Doğulu’yu yalnız bırakmadı. Alaçatı’da hayranlarıyla buluşan başarılı sanatçı konserini izlemeye gelen konuklarına unutulmaz bir gece yaşattı. Yaklaşık 2 saat şarkı söyleyen ve vaat ettiği eğlenceyi fazlasıyla sunan ünlü popçu, sahne performansıyla sevenlerinden tam not aldı.