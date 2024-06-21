Ünlü oyuncu Eda Ece, doğum günü için özel bir paylaşım yaptı. Sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaşan ünllü oyuncu paylaşımın altına Ece'nin "Yeni bir yaş daha! üstelik bu sefer Mina'yla! Güzel dilekleriniz için çok teşekkürler, bin kat güzelleri sizin olsun!" notunu düştü.

Başarılı oyuncu 2019 yılından bu yana aşk yaşadığı basketbolcu Buğrahan Tuncer ile 21 Haziran'da dünya evine girmişti. Daha sonra ünlü oyuncu, hamile olduğunu açıklayarak hayranlarını sevindirmişti. Bugün yeni yaşına basan Eda paylaşımı ise beğeni topladı.