Zeynep Bastık’a sevgilisi Serkay Tütüncü ve arkadaşlarından teknede sürpriz doğum günü partisi…

Bir süredir Zeynep Bastık ile aşk yaşayan oyuncu Serkay Tütüncü, sevgilisine teknede doğum günü sürprizi yaptı. Yakın arkadaşlarıyla birlikte tatilde olan çift teknede gerçekleşen doğum günü partisine özel fotoğraf karelerini sosyal medya hesaplarında hikayelerinden paylaştı. Fotoğraflardan bir hayli neşeli ve eğlenceli geçtiği anlaşılan partiye özel anlar objektiflere böyle yansıdı.