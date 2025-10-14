2025 “Aile Yılı” kapsamında doğum izni süreleri artırılacak. Kadın çalışanlara verilen doğum izni 24 haftaya çıkarken, babalık izni de uzatılacak. Düzenlemenin TBMM’ye sunulması ve Resmi Gazete’de yayımlanması bekleniyor.

Doğum izni ne zaman 24 hafta olacak?

Yeni düzenleme kapsamında kadın memurlara doğum öncesi 8, doğum sonrası 8 hafta olarak verilen toplam 16 haftalık doğum izni, 24 haftaya çıkarılacak.

İlgili yasal düzenlemenin ilerleyen haftalarda TBMM’ye sunulması, Genel Kurul’da kabul edilmesinin ardından Resmi Gazete’de yayımlanması bekleniyor. Yayımlanmasının ardından uygulama resmen yürürlüğe girecek.

Babalık izni kaç gün olacak?

Mevcut durumda:

Özel sektör çalışanları: 5 gün Bursa’da rüşvet ve aklama operasyonu: Turgay Erdem tutuklandı İçeriği Görüntüle

Memurlar: 10 gün

Askeri personel ve kamuda sözleşmeli çalışanlar: 10 gün

Yeni düzenleme ile babalık izni, özel sektör için de 10 güne çıkarılacak. Böylece tüm babalar için iznin eşitlenmesi sağlanacak.

2025 aile yılı düzenlemelerinin önemi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 2025 “Aile Yılı” kapsamında çalışan anne ve babaların hakları artırılıyor. Doğum ve babalık izinlerinin uzatılması, aile içi sorumlulukların paylaşılması ve iş yaşamı-çocuk bakım dengesinin desteklenmesi hedefleniyor.