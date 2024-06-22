AK Parti'nin gündeminde çalışan kadınların doğum sonrası izin sürelerinin uzatılması var. Son yıllarda nüfus artış hızındaki düşüş ve yaşlı nüfus oranındaki artış, bu konunun gündeme gelmesine sebep oldu. AK Parti'nin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında ele alınan bu konuda kadınların kariyerleri ile çocuk yapma arasında denge kurmaları için çeşitli desteklerin sunulması planlanıyor. Bu destekler arasında doğum izni süresinin artırılması, yarı zamanlı çalışma imkânı, evden çalışma modeli ve annelerin esnek çalışma şartları bulunuyor.

MKYK üyelerinden biri, doğum sonrası izinlerin artırılması talebini dile getirerek kadınların çocuklarıyla daha fazla vakit geçirebilmeleri için uzun vadeli çözümler üzerinde durulması gerektiğini vurguladı. Bu kapsamda, 1 yıllık izin seçeneği ve 2-3 yıl boyunca uzaktan çalışma imkânı gibi adımların atılması önerildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise bu gelişmelere tam destek verdiğini belirtirken, özel sektörün de sürece dahil edilmesi gerektiğini vurguladı. Kıdem tazminatı gibi konuların da ele alınacağını ifade eden Şimşek, kaynak aktarımı konusunda ise herhangi bir problem olmadığını belirtti.