Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2023 yılı doğum istatistikleri açıklandı. Bu istatistiklere göre, Türkiye'deki doğurganlık hızı tüm zamanların en düşük seviyesine indi. 2001'de 2,38 olan doğurganlık hızı, 2023'te 1,51'e geriledi. Bu durum, bir kadının yaşamı boyunca ortalama olarak dünyaya getirdiği çocuk sayısının dramatik bir şekilde azaldığını gösteriyor.

Nüfus Artışında Belirgin Azalma

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2023 sonuçlarına göre, ülke nüfusu 92 bin 824 kişi arttı. Ancak yıllık nüfus artış hızı, 2022'de binde 7,1 iken 2023'te binde 1,1'e geriledi. Bu da nüfus artış hızında önemli bir düşüş yaşandığını gösteriyor.

Doğum İzni Modeli Tartışmaları

AK Parti'nin doğurganlık oranlarını artırmak için gündeme getirdiği doğum izni modeli, muhalefet tarafından eleştiriliyor. Muhalefet, vatandaşların ekonomik zorluklarla mücadele ettiğini ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini savunuyor. Ancak AK Parti, doğum izni süresinin artırılmasının doğurganlık oranlarını yükseltebileceğini düşünüyor.

ERDOĞAN: TÜRKİYE İÇİN VAROLUŞSAL BİR TEHDİT

Doğurganlık ve nüfus artışındaki bu düşüşün ülkenin büyümesini negatif etkileme riskini dikkate alan iktidar harekete geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “TÜİK'in 2023 yılı doğum istatistikleri endişe verici. 2001'de 2.38 olan doğurganlık hızı, 2023'te 1.51'e geriledi. Nüfusun kendini yenileme eşiği olan 2.1 seviyesinin altındayız. Bu, açık söylüyorum Türkiye açısından varoluşsal bir tehdittir, bir felakettir. Mevcut durum ülkemiz için tolare edilebilir olmaktan çıkmıştır."

'3 ÇOCUK ÖNGÖRÜMÜZDE HAKLI ÇIKTIK'

Erdoğan, sorunun kaynağını aktarırken tek ebeveynli ya da parçalanmış ailelerin sayısının artmasına dikkat çekti ve "Biz bu tabloyu gördüğümüz için biliyorsunuz sürekli 3 çocuk tavsiyesinde bulunuyorduk. Tavsiyemizden dolayı pek çok kez eleştiriye uğradık. Maalesef zaman, öngörülerimizde bizi haklı çıkardı" dedi.

MKYK TOPLANTISINDA 1 YIL DOĞUM İZNİ ÖNERİSİ

Konu AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu'nun da gündemindeydi. Medyaya yansıyan bilgilere göre MKYK toplantısında doğum oranlarındaki düşüşün sebeplerinden biri olarak kadınların doğum izninin yetersiz olması gösterildi. 4 ay olan doğum izninin az olduğunu dile getiren bazı üyeler, arzu edilen nüfus politikasının inşası için doğum izninin 1 yıla çıkarılmasını önerdi. Ayrıca doğum yapan kadınlara 2-3 yıl uzaktan çalışma imkanı verilmesi de talep edildi.

4 BAKANLIK ÇALIŞIYOR

Erdoğan'ın açıklamaları ve konunun MKYK'de gündeme gelmesi üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı doğum izni süresi konusunda çalışma başlattı. AK Partili kurmaylara göre sorun mevzuat değişikliği ile çözülebilir, Meclis'te bir yasama çalışmasına gerek yok. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal destek bütçesi de bu sorunun çözümü için kullanılabilir.

ÖNGÖRÜLEN MODEL ÇOCUK SAYISI ARTTIKÇA İZİN ARTACAK

Nasıl bir model olacağı ise henüz net değil. Şimdiye kadar üzerine en çok konuşulan model kademeli olarak artan izin modeli. Buna göre ilk çocuğunu doğuran kadına 8 ay, ikinci çocuğunu doğuran kadına 10 ay, üçüncü çocuğunu doğuran kadına 1 yıl izin verilmesi öngörülüyor.