İngiltere'de doktorlar, farklı aromalara sahip tek kullanımlık elektronik sigaraların yasaklanmasını talep ediyor. British Medical Association (BMA), çocukları hedef alan renkli ambalajlar ve aromalarla satış yapan elektronik sigaraların yasaklanmasını istiyor. 11-17 yaş aralığında yaklaşık yüzde 8’inin elektronik sigara kullandığı tahmin ediliyor.

BMA Bilim Kurulu Başkanı Prof. David Strain, gençlerin elektronik sigara kullanımının son on yılda altı kat arttığını vurguladı ve hükümete aromaların, tek kullanımlık cihazların ve dikkat çekici ambalajların yasaklanmasını önerdi.

İngiltere'de çocuklara elektronik sigara satışının yasadışı olduğu belirtilse de, mevcut düzenlemelerin yetersiz olduğunu belirten BMA, yeni düzenlemelerle çocukların korunmasını ve sigara bırakma yardımı için elektronik sigaraların yalnızca yetişkinler tarafından kullanılmasını öneriyor.

Elektronik sigara sektörü, bu yasakların karaborsayı güçlendirebileceği konusunda uyarıda bulunurken, uzun vadeli riskler konusunda endişeler devam ediyor.