Samsun'un Atakum ilçesinde, ailevi problemleri olduğu öğrenilen ve Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Nefroloji Uzmanı olarak görev yapan 54 yaşındaki Dr. Ayhan Haspulat, sabah saatlerinde intihar ederek hayatına son verdi. Olay, İstiklal Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın balkonunda gerçekleşti.

Tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, Dr. Haspulat, oturduğu 4. kattaki evinin balkonuna çıkarak intihar girişiminde bulundu. Vatandaşların durumu fark etmesiyle olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, doktorun balkonunun altına atlama yatağını yerleştirirken, Haspulat, ekiplerin gözleri önünde kendini 4. kattan aşağı bıraktı. Beton zemine düşen doktor, ağır yaralandı ve kaldırıldığı özel hastanede, meslektaşlarının tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Soruşturma sürüyor

Doktorun eşinden boşandığı ve balkonundan atladığı evin bir ay önce kiralandığı öğrenildi. İntihar öncesinde sosyal medya hesabından çocuklarıyla birlikte bir fotoğraf paylaşan Dr. Haspulat, "Bir süre buralarda olmayacağım, sevgiyle kalın" notunu düştü. İntihar anı ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.