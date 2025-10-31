Tunceli’de 2020 yılında kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’nun kaybolmadan önceki günlere ait 700 saatlik yeni güvenlik kamerası görüntüsü dosyaya girdi. Yeni kayıtlarla, Doku’nun erkek arkadaşıyla buluştuğu kafeye hangi yönden geldiği de ortaya çıktı.

700 saatlik görüntü inceleniyor

Tunceli’de 5 Ocak 2020’de kaybolan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’nun kaybolmadan önceki gün ve kaybolduğu güne ait ek 700 saatlik Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve iş yeri güvenlik kamerası görüntüleri soruşturma dosyasına eklendi. Yeni kayıtlarla birlikte, Doku’nun erkek arkadaşı Z.A. ile buluştuğu kafeye hangi yönden geldiği de netleştirildi.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak 2020’de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı.

6 Ocak’ta ailesi tarafından yapılan kayıp başvurusunun ardından Doku’nun cep telefonunun Uzunçayır Baraj Gölü’ndeki Sarı Saltuk Viyadüğü civarında sinyal verdiği tespit edildi. Dönemin Valisi Tuncay Sonel koordinasyonunda yapılan geniş çaplı arama çalışmalarında dalgıçlar, radar cihazları ve su üstü ekipleri görev aldı ancak hiçbir ize rastlanamadı.

70 kamera, 700 saatlik kayıt

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla dosya yeniden ele alınırken, kent genelinde 70 farklı kameraya ait kayıtlar toplandı. Toplam 700 saatlik yeni görüntü özel bir ekip tarafından incelenmeye başlandı.

Bu kayıtların içinde Gülistan’ın kaybolmadan önce erkek arkadaşı Z.A. ile buluştuğu kafeye hangi güzergâhtan geldiğini gösteren yeni sahneler de yer aldı.

Minibüs güzergâhı hâlâ net değil

Daha önceki görüntülerde, Doku’nun 5 Ocak günü öğle saatlerinde valilik yakınlarındaki bir kafede Z.A. ile buluştuğu, ardından şehir içi minibüsüne bindiği belirlenmişti. Ancak minibüsten nerede indiği tespit edilememişti. YeniN görüntüler bu yönüyle kritik önem taşırken, Sarı Saltuk Viyadüğü’nü gören üniversite kamerasının bozuk olması nedeniyle o bölgeden net bir kayıt elde edilemedi.

Özel ekip incelemede, gizlilik kararı sürüyor

Soruşturmayı derinleştiren özel ekip, yeni görüntüleri tek tek analiz ediyor. Gülistan Doku’nun akıbetine ışık tutabilecek görüntüler, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde değerlendiriliyor. Dosyada gizlilik kararının halen devam ettiği belirtildi. Daha önce şüpheli konumunda yer alan Z.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

"Yeni görüntüler olayın seyrini değiştirebilir”

Hukukçular ve uzmanlar, 700 saatlik yeni görüntülerin kaybolma anına dair zinciri tamamlayabilecek nitelikte olduğunu belirtiyor. Elde edilecek verilerin yeni delil olarak dosyaya girmesi, soruşturmanın yeniden yön kazanmasına yol açabilir.