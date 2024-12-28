Türkiye'nin farklı bölgelerinde kış mevsimi etkisini gösterirken, Adana'da sonbaharın son günleri yaşanıyor. Rüzgârın etkisiyle ağaçlardan dökülen yapraklar, sarı ve kahverenginin tonlarıyla parkları adeta bir tabloya dönüştürüyor. Bu eşsiz manzarayı görmek isteyen vatandaşlar, parklarda ağaçların altında oturup dinlenme fırsatı buluyor.

Dağılcak Tabiat Parkı'nda renk cümbüşü

Adana'nın Kozan ilçesindeki Dağılcak Tabiat Parkı, özellikle sonbahar mevsiminde ziyaretçilerine büyüleyici manzaralar sunuyor. Asırlık çınar ve çam ağaçlarının bulunduğu parkta, yaprakların dökülmesiyle oluşan renk cümbüşü, doğa ve fotoğraf tutkunlarını cezbediyor. Doğal kaynak suyu ve akarsuyun çevresindeki bu eşsiz manzara, şehir stresinden uzaklaşmak isteyenler için ideal bir ortam sağlıyor.