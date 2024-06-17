Çinli bilim insanları, insan dokunuşunu taklit edebilen üç boyutlu bir elektronik deri geliştirdi. Bu çığır açan icat, protez uzuvlardan sağlık takibine kadar birçok alanda devrim yaratma potansiyeli taşıyor.

İnsan derisinin tüm özelliklerini taşıyor

Tsinghua Üniversitesi araştırmacıları tarafından geliştirilen elektronik deri, insan derisinin üç katmanını (epidermis, dermis, hipodermis) taklit ediyor. Üstelik sadece bu kadarla kalmıyor, aynı zamanda yüzeydeki basınç, sürtünme ve gerilmeyi aynı anda algılayabiliyor. Bu özelliğiyle türünün ilk örneği olan elektronik deri, Science dergisinde yayınlanan bir makaleyle duyuruldu.

Yara bandı gibi kullanılabilecek

Yara bandı gibi parmağa takılabilen bu deri, 240'tan fazla mikro boyutlu metal sensör içeriyor. Sensörlerin uzamsal düzeni, insan derisindeki dokunma reseptörlerinin dağılımını taklit ediyor. Bu sayede elektronik deri, nesnelerin sertliğini ve şeklini doğru bir şekilde algılayabiliyor.

Tıp alanında çığır açacak

Elektronik deri, tıp alanında kullanılan robotların parmak uçlarına takılarak erken teşhis ve müdahale imkanı sunabilir. Ayrıca yara bandı gibi kullanılarak kandaki oksijen doygunluğu ve kalp atış hızı gibi yaşamsal bilgileri gerçek zamanlı olarak izleyebilir.

Geleceğin teknolojisi: Elektronik deri

Bu devrim niteliğindeki icat, insansı robotlardan biyomedikal teşhise kadar birçok alanda büyük potansiyel taşıyor. Elektronik derinin gelecekte protez uzuvların daha gerçekçi ve işlevsel hale gelmesine, sağlık takibinin kolaylaşmasına ve hatta yeni nesil giyilebilir teknolojilere olanak sağlaması bekleniyor.