Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), 42’nci kuruluş yıl dönümünü, Rektörlük Yerleşkesi’nde düzenlediği tören programıyla kutladı.İZMİR (İGFA) - Türkiye’nin köklü yükseköğretim kurumlarından birisi olan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), 42’nci kuruluş yıl dönümünü düzenlediği tören programıyla kutladı.

Kurulduğu günden bugüne başarı grafiğini her geçen dönem üst seviyelere çıkaran DEÜ’nün Alsancak’taki Rektörlük Yerleşkesi’nde yapılan “42. Kuruluş Yıl Dönümü” programına; Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Vekili ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyesi Prof. Dr. Mahmut Ak, DEÜ Üst Yönetimi, akademik ve idari kadrosu, öğrenciler ve DEÜ’nün kuruluşundan itibaren kurumda görev yapan mensupları katıldılar.

“YÜKSEKÖĞRETİMİN GÜÇLÜ TAŞIYICISI, DEÜ”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda DEÜ ailesine hitap edenDEÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Mahmut Ak, DEÜ'nün köklü tarihiyle Türkiye'de yükseköğretim geleneğinin güçlü bir taşıyıcısı olduğunu vurguladı.

DEÜ’nün öğrencilerine en üst düzeyde eğitim öğretim imkanı sağlama ve topluma hizmet etme misyonuyla hareket eden ilkeleri olan bir üniversite olduğunu belirten Prof. Dr. Ak, "Kurumumuz, 42 yıldır eğitimde, araştırmada ve topluma hizmette öncü olmanın gururunu yaşıyor.Bugün kurumsal açıdan hafızalarda yer edecek özel bir gün yaşıyoruz. Her geçen yıl daha da güçlenen akademik kadromuz, donanımlı öğrencilerimiz ve başarılarıyla adımızı yücelten mezunlarımızla büyük bir aile olduk.Geçmişimizden aldığımız büyük güç ile yarınlara güvenle bakıyor ve gelecek planlarımızı da tüm birimlerimizin sorumlu yaklaşımlarıyla titizlikle hazırlıyoruz. Elbette mensuplarımızın sarsılmaz aidiyet duygularıyla bugünlere geldik. Bundan sonra dakamusal sorumluluklarımızı yerine getirmeye, bilimin ışığında ülkemizi geliştirmeye devam edeceğiz. Bu kutlu günü tebrik ediyorum. Bu özel günde, kurucularımıza, rektörlerimize, akademisyenlerimize, öğrencilerimize, idari personelimize ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Birlikte nice yıllara" dedi.

DUYGU DOLU ANLAR YAŞANDI

Programda, DEÜ’nün kuruluş tarihi olan 20 Temmuz 1982'den itibaren görevde bulunan 6 akademik ve 1 idari personele teşekkür belgesi verildi.Teşekkür belgelerini DEÜ mensuplarına Rektör Vekili Prof. Dr. Mahmut Ak verirken, bu esnada duygu dolu anlar yaşandı. DEÜ’nün kuruluşundan itibaren kurumda görev yapan DEÜ İşletme Fakültesi’nden Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömür Neczan Özmen konuşmasında, "DEÜ ailesinin bir mensubu olmaktan her zaman gurur duydum. Geleceğe daha güçlü adımlarla ilerlerken, birlikte daha nice başarılara imza atacağımıza inancım tam" ifadesinde bulundu.