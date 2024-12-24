Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü'nün ev sahipliğinde düzenlenen ve Ege Çağdaş Eğitim Vakfı'nın (EÇEV) desteklediği 22. EÇEV Heykel Yarışması ödülleri sahiplerini buldu.

Ödüller sahiplerini buldu: DEÜ’lü öğrenciler zirvede

Bu yıl 22'ncisi gerçekleştirilen yarışma, heykel sanatında özgün fikirleri sergileyen 33 eserin katılımıyla büyük ilgi gördü. Jüri değerlendirmesinde, DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü 3. sınıf öğrencisi Aybike Akdeniz, EÇEV Büyük Ödülü'nü kazandı. Mansiyon ödüllerine ise Cem Tezyürek, Cansu Hür ve Gülizar Aka layık görüldü. Ayrıca, özel ödüller; 'Cengiz Çekil Özel Ödülü' Nesrin Arslan’a, 'Merih Dönmez Özel Ödülü' Esra Felek’e ve 'Jüri Özel Ödülü' Deniz Ünverenler’e takdim edildi.

Yarışma, sanatçılara yeni perspektifler sunuyor

Yarışma, yalnızca öğrencilerin yaratıcı potansiyellerini ortaya koymalarını sağlamakla kalmayıp, heykel sanatına yeni bir bakış açısı kazandırmaya da hizmet ediyor. DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölüm Başkanı Prof. Dr. Arzu Atıl, yarışmanın heykel sanatı için önemli bir platform oluşturduğunu vurgulayarak, “Türkiye genelinde ses getirecek çalışmalara imza atmaya devam ediyoruz” dedi.

Heykel Sergisi 31 Aralık’a kadar ziyaretçilerini bekliyor

Sergi, düzenlenen ödül töreniyle açılışını yaptı ve 31 Aralık 2024 tarihine kadar Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fuaye alanında sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. Serginin açılışına katılan isimler arasında, DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Hacı Yakup Öztuna ve EÇEV Başkanı Sinem Muğla da yer aldı. Serginin düzenlenmesinde büyük emek sarf eden kurulu üyeleri ise Prof. Arzu Atıl, Prof. Sevgi Avcı, Doç. Gökçen Ergür ve diğer akademik isimlerden oluşuyor.