Genç Sanatçılar Toplumla Buluşuyor

FRAMES sergisi, Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencilerinin ders kapsamında başlattıkları ve bölüm genelinde yaygınlaşan illüstrasyon çalışmalarını bir araya getiriyor. Bu sergi, öğrencilerin yaratıcı süreçlerini ve sanatsal gelişimlerini topluma sunma fırsatı tanıyor. Sergi, genç sanatçıların özgün eserlerini görmek isteyenler için kaçırılmayacak bir etkinlik olacak.

Sergi Açılışı ve Ziyaret Saatleri

Serginin açılışı, 30 Ağustos 2024 Cuma günü saat 18:00'de gerçekleşecek. Sanatseverler, sergiyi hafta içi ve Cumartesi günleri 09:30-17:30 saatleri arasında, Pazar günleri ise 12:00-17:00 saatleri arasında ziyaret edebilecekler.