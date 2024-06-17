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Törene Demirel ailesinin yanı sıra Isparta Valisi Aydın Baruş, AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, MHP Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Kahraman, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Naim Çoban, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Ahmet Aşık, Kara Havacılık Okulu Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Atabey ilçesine bağlı İslamköy'de Demirel'in mezarının bulunduğu Çalca Tepesi'nde düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Kilis'teki sınır birliklerini ziyaret etti

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Kilis'teki sınır birliklerini ziyaret etti

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