Büyüklerimiz bize ''yuvarlanan taş yosun tutmaz'' derlerdi...

Yani anlayacağınız ikide-bir iş değiştirirsen, ya da iş yerini değiştirirsen ''bir baltaya sap olamazsın'' demekti bu...

O jenerasyon bu mantıkla büyüdü ve ekmeğini de ''helalinden'' böyle kazanmaya çalıştı...

Yine o dönemlerde belirli meslek grupları vardı. Ama hepsinin ortak özelliği, emek verirsen ekmek yiyebileceğin bir yaşamın araçları olmasıydı...

Gelelim bu günlere;

Meslekler meslek olmaktan çıktı, bu yetmedi bir yığın ''zir zop'' iş türü ortaya çıktı...

Yalnız haklarını yemeyelim, hepsi de ''tokatlama'' mantığı ile var olan işler bunlar...

Al bir tanesini, mesela ''fenomenler''i...

Bugün iyi prim yapmış bir fenomen en az yüz tane profesörün maaşının, hatırı sayılır sanayicinin kazancının, bir çok genel müdürün maaşının ''kat be kat'' üzerinde para kazanabiliyor...

Peki ne yapıyor bu fenomenler?

Altın yapraklı kahveler, çaylar içiyorlar...

Ağızlarını ''yaya yaya'' ''enerciiiiii'' deyip, yanlarında çalışan asgari ücretli garibanların üzerine para makinası ile para fırlatıyorlar. Güllerle bezenmiş havuzlara, hamamlara giriyorlar, insanlarla dalga geçiyorlar...

Başka neler yapıyor bu fenomenler derseniz, neler yapmıyorlar ki derim...

Kısacası şaklabanlığın her türlüsünü yapıyorlar, ''ben fenomenim'' diyorlar, parayı tabiri caiz ise ''eşek yüküyle'' götürüyorlar. Örnek; meşhurrrrr Dilan çifti ve şürakası...

Bu günlerde ''çakma fon hesaplarını'' yasal fon hesapları ile karıştıran açıkgözler de gündeme bomba gibi düştü...

''Al üç kuruş, ver yirmibeş kuruş'' zihniyetinde olan uyanıkların ''ben bunu yasal zannediyordum'' demeleri de ayrı bir şaşkınlık konusu. Aslında ''kendilerini uyanık zanneden bu şahsiyetler'' ''çakma olduğunu'' bilmiyorduk diye kendilerini savunuyorlar... Ama yasal'ın kat be kat üzerinde faiz almayı biliyorlar. Alamadıklarında da ''yandım Allah'' diyerek mahkemenin yolunu tutuyorlar...

Tosuncuklar, danacıklar, altıncıklar derken son günlerin popüler tokatcıları da ''hesap kiralamacıları'' oldu...

Günün modası ise ''ver hesabını, al kirasını'' modası...

Genellikle genç yaştaki kişilerin hesaplarını ''para karşılığında'' kullanmak için onlara ''hesaplarını kiralama''yı teklif ediyorlar. Bu hesaplar üzerinden kara para aklıyorlar. Ortaya çıkınca da gerçek hesap sahibi suçlu olarak kendisini hakim karşısında buluyor...

Aman gençler lütfen dikkat edin...

Çünkü son günlerin en popüler dolandırıcılığı ''hesabını kullanayım, sana kirasını ödeyeyim'' formatı üzerinden yürütülmeye çalışılıyor...

Sonrası mı?

Yıllarca mahkeme koridorlarına ve hapishanelere misafir olmak ta var...