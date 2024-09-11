Kütahya'da, telefonla Y.A. ve S.A. çiftini polis olarak kandırarak büyük bir dolandırıcılığa imza atan şüpheli yakalandı ve tutuklandı.

Olayın detayları

İddiaya göre, telefonla çiftin iletişime geçen şüpheli, kendisini polis olarak tanıtarak, çiftin suça karıştığına dair ellerinde WhatsApp mesajlarının bulunduğunu öne sürdü. Dolandırıcı, evlerindeki ziynet eşyası ve paraları "üzerlerinde parmak izlerinin silinmemesi için" buzdolabının derin dondurucu bölümüne koymalarını istedi.

Çift, dolandırıldıklarını anlayınca polise gitti

Şüpheli, çifti yönlendirmek amacıyla farklı telefon numaralarından da arayarak, eşyaların evlerine gelen ve polis olduğunu iddia eden bir kişiye teslim edilmesini sağladı. Dolandırıldıklarını anlayan Y.A. ve S.A., yaklaşık 900 bin lira değerindeki ziynet eşyası ve paralarını kaybettiklerini belirterek polise başvurdu.

Dolandırıcı tutuklandı

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla başlatılan teknik takip neticesinde, şüphelinin Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde yaşayan İ.Ç. (19) olduğu belirlendi. İ.Ç., Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Kütahya'daki mahkemede Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifadesi alınan İ.Ç., hakim tarafından tutuklandı.