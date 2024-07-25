Dolandırıcılar satın aldıkları ve kiraladıkları hesaplar üzerinde büyük meblağlarda para akışı sağlayan bu dolandırıcılar, gençlerin hayatlarını karartırken, mağdurlar ise ağır cezalara çarptırılabiliyor. Her dolandırıcılık olayıyla ilgili ayrı ayrı yargılanan hesap sahipleri, 50 yıla kadar hapis cezası alabiliyor. Yetkililer, bu tür dolandırıcılık olaylarının birkaç basit kanuni düzenleme ile önlenebileceğini belirtiyor.

Adalet sistemi kilitleniyor

Türkiye'de adalet sistemini kilitleyen davaların başında dolandırıcılık olayları geliyor ve bu suçlar her geçen gün artıyor. Uzmanlara göre, yabancı uyruklu ve Türk vatandaşları adına birden fazla GSM hattının açılması zorlaştırılmalı ve mobil uygulamalar üzerinden ya da çeşitli bankalardan çok sayıda banka hesabı açılmasına güvenlik önlemleri getirilmelidir.

"Patates Hatlar" ve dolandırıcılık

Kendilerini savcı, polis, hakim, banka görevlisi veya sigorta şirketi yetkilisi olarak tanıtan dolandırıcılar, patates hat olarak bilinen açık hatları kullanıyor. Savcılık ve emniyet kaynakları, suç örgütlerinin kullandığı başkası adına alınmış açık hatların GSM şirketlerince açılmasının zorlaştırılmasıyla birlikte dolandırıcılık olaylarının büyük ölçüde önlenebileceğini ifade ediyor.

GSM hatları ve banka hesapları denetlenmeli

İnternet kullanımının yaygınlaşması ve kripto para borsalarının gündeme gelmesiyle Türkiye'de nitelikli dolandırıcılık suçlarında artış yaşandı. Bu olayların temelinde iki ana unsur öne çıkıyor. İlki, yüzbinlerce GSM hattının mevcut olması ve bu hatların gerekli düzenlemeler yapılmadan piyasaya sürülmesi. İkincisi ise banka hesaplarının açılmasında katı kuralların olmaması. Uzmanlara göre, banka hesabı açarken ıslak imzalı taahhütname alınmalı ve hesap açma süreci daha güvenli hale getirilmelidir.

Gençler cezalarla karşı karşıya

Hesaplarını dolandırıcılara kiralayan gençler, büyük cezalarla karşı karşıya kalıyor. Dolandırıcılık olaylarında kullanılan banka hesapları nedeniyle mağdur olan gençler, toplamda 50 yıla kadar hapis cezası alabiliyor. Vatandaşların banka hesaplarını başkalarıyla paylaşmamaları konusunda dikkatli olmaları önem taşıyor.

Yabancı uyruklular da mağdur

Dolandırıcı şebekeleri, özellikle büyükşehirlerde yabancı uyruklu kişilerin adlarına habersizce GSM hatları açıyor. Savcılar ve emniyet yetkilileri, her gün yüzlerce dolandırıcılık dosyasıyla ilgilenmek zorunda kalıyor. Dolandırıcılar, yaşlı vatandaşları "terör örgütüne karıştınız" gibi bahanelerle kandırarak nakit, döviz veya ziynet eşyalarını ele geçiriyor.

Yasal düzenlemeler şart

Dolandırıcılık olaylarının önlenmesi için GSM hatlarının açılmasında ve banka hesaplarının açılmasında sıkı düzenlemeler yapılması gerekiyor. GSM operatörlerinin açık hatları engellemesi ve BTK'nın bu hatları kapatması önem arz ediyor. Banka hesaplarının açılmasında ıslak imzalı taahhütnamelerin alınması ve hesap sahiplerinin sorumluluğunu üstlenmesi, dolandırıcılık suçlarını büyük ölçüde engelleyebilir.

Dolandırıcılık şebekeleri ve gençler

Dolandırıcılar, sosyal medya üzerinden "hesap satın alınır, hesap kiralanır" ilanları vererek paraya ihtiyacı olan gençleri tuzağa düşürüyor. Savcılar ve polis yetkilileri, mobil uygulamalar üzerinden çok sayıda hesap açılmasının zorlaştırılması gerektiğini vurguluyor. Şebeke liderleri, üniversite öğrencileri adına açılan banka hesaplarını kullanarak büyük miktarlarda para transferi gerçekleştiriyor.