Haftanın dördüncü işlem gününde döviz piyasaları, 8 Mayıs Perşembe sabahına hareketli bir görünümle başladı. Son günlerde 39 TL seviyesine yaklaşan Dolar/TL kuru, bugün sınırlı bir geri çekilme yaşayarak düşüşle açılış yaptı. Buna karşılık, Euro ve İngiliz sterlini sınırlı da olsa yukarı yönlü seyir izliyor.

Analistler, döviz kurlarındaki dalgalanmaların küresel piyasalardaki gelişmelere ve iç piyasa dinamiklerine bağlı olarak sürdüğüne dikkat çekiyor.

Güncel döviz kurları (8 Mayıs 2025 Perşembe - Saat 09.30 itibarıyla):

Dolar/TL

Euro/TL

Alış: 43,8070 TL

Satış: 44,0311 TL

Piyasa uzmanlarına göre, yatırımcılar kısa vadede hem iç siyasi-ekonomik gelişmeleri hem de ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz politikalarına ilişkin beklentileri yakından takip ediyor. Bu durum, döviz kurlarında yön arayışını destekliyor.