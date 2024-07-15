Brent petrolün varil fiyatı, ABD dolarının değer kazanmasının etkisiyle düşüş gösterdi. 09.52 itibarıyla Brent petrol yüzde 0,19 azalarak 84,87 dolara, Batı Texas türü (WTI) ham petrol ise 80,86 dolara geriledi.

Brent petrolün teknik görünümü

Brent petrolde teknik olarak 85,93 ile 87,33 dolar aralığının direnç, 84,53 ile 83,13 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor. Bu bölgeler, yatırımcılar için önemli fiyat seviyelerini işaret ediyor ve fiyatların hangi yönde hareket edebileceğine dair ipuçları veriyor.

Geçmiş dönem fiyat hareketleri

Cuma günü 86,35 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 85,03 dolar seviyesinde tamamladı. Bu seviyeler, son dönemde petrol fiyatlarının volatil olduğunu ve çeşitli faktörlerin fiyatlar üzerinde etkili olduğunu gösteriyor.

ABD dolarının etkisi

ABD dolarının değer kazanması, petrol fiyatlarının düşüşünde önemli bir rol oynadı. Güçlü bir dolar, petrol gibi dolar üzerinden işlem gören emtiaların fiyatlarını genellikle aşağı çeker.