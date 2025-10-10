Altın neden düştü? Küresel piyasalarda güvenli liman talebinin zayıflamasıyla altın fiyatlarında dikkat çekici bir gerileme yaşanıyor. Rekor seviyelere ulaşan ons altın, son günlerde jeopolitik risklerin azalması ve dolar endeksindeki artış nedeniyle değer kaybetti.

Gazze ateşkesi piyasaları rahatlattı

Altın fiyatlarındaki düşüşün temel nedenlerinden biri Gazze’de sağlanan ateşkes ve rehine takası anlaşması oldu. ABD Başkanı Donald Trump’ın arabuluculuğunda İsrail ve Hamas arasında varılan uzlaşma, piyasalardaki risk algısını azaltarak güvenli liman talebini zayıflattı. Bu gelişme, yatırımcıların riskli varlıklara yönelmesine ve altın fiyatlarının aşağı çekilmesine yol açtı.

Dolar endeksi güçlendi

Altın fiyatlarındaki düşüşte ikinci etken, ABD dolarının son iki ayın en yüksek seviyelerine ulaşması oldu. Dolar endeksindeki yükseliş, dolar cinsinden fiyatlanan altını yabancı yatırımcılar açısından daha pahalı hale getirdi. Bu durum, özellikle kısa vadeli yatırımcıların kar satışlarını hızlandırdı.

Ons altın, geçtiğimiz hafta 4.059 dolar seviyesinden 3.950 dolar bandına kadar geriledi. Analistler bu hareketin teknik bir düzeltme olduğuna dikkat çekiyor. Uzun süredir rekor seviyelere çıkan altın, kar satışlarının etkisiyle nefes alıyor.

Uzmanlara göre bu bir düzeltme

Piyasa uzmanları, mevcut düşüşün kalıcı bir trend değişimi olmadığını belirtiyor. ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz indirimlerine devam etmesi bekleniyor. Faizlerin düşmesi, getirisi olmayan altın için orta vadede avantaj yaratıyor.

Deutsche Bank analistleri, ABD federal hükümetinin kapanma olasılığı nedeniyle TÜFE verilerinin ertelenebileceğini, bunun da piyasalarda belirsizliği artırabileceğini vurguluyor. Uzmanlara göre, bu tür belirsizlikler altın talebini yeniden güçlendirebilir.

Orta vadede alım fırsatı olabilir

Jeopolitik tansiyonun azalmasıyla yatırımcıların dikkati yeniden ekonomik göstergelere yöneldi. Uzmanlara göre faiz indirimi süreci ve yüksek enflasyon beklentileri, altının orta ve uzun vadede değerini desteklemeye devam edecek. Mevcut düşüş, orta vadeli yatırımcılar için bir alım fırsatı olarak değerlendiriliyor.