21 Ocak 2025 Salı günü itibarıyla döviz kurları dikkat çekici bir şekilde değişim gösterdi. Dolar kuru, Merkez Bankası’nın faiz kararı öncesi sınırlı bir yükseliş ivmesiyle 35,58 TL seviyelerine kadar çıktı. Euro ve sterlin ise önceki günkü yükselişin ardından bugün düşüş gösterdi.

Güncel döviz değerleri

Dolar : Alış 35,5834 TL, Satış 35,6118 TL

: Alış 35,5834 TL, Satış 35,6118 TL Euro: Alış 36,0170 TL, Satış 37,0770 TL

Sterlin: Alış 43,7955 TL, Satış 43,8760 TL

Doların rekor seviyelere yükselmesi

Dolar, önceki hafta 35,50 TL direncini kırarak 36 TL seviyesine doğru yol almaya başladı. Doların bu yükselmesi, ABD Başkanı Donald Trump’ın imzaladığı kararnamelerin dünya piyasalarındaki etkisiyle bağlantılı olarak değerlendiriliyor. Bazı ekonomi uzmanları ise doların geleceğiyle ilgili beklentilerini aşağı yönlü revize etmeye başladılar.

Euro ve Sterlin’in durumu

Euro, doların yükselmesinin etkisiyle 36,01 TL alış ve 37,08 TL satış seviyelerine gerilerken, sterlin de 43,80 TL alış ve 43,88 TL satış seviyesinde işlem görüyor.

21 Ocak 2025 güncel döviz kurları