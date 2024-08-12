Dolar/TL kuru, cuma gününü hafif bir artışla 33,5650 seviyesinden kapattıktan sonra, bugün yüzde 0,1 azalışla 33,5490 TL'den işlem görmeye başladı. Euro/TL ise 36,67 seviyesinde sabit kaldı. Piyasalar, hem yurt içinde hem de yurt dışında ekonomik verilerin ve merkez bankalarının adımlarının etkisiyle şekillenmeye devam ediyor.

Bankalararası piyasada Dolar ve Euro kuru

Dolar/TL kuru, haftanın ilk işlem gününde yatay bir seyir izlerken, Euro/TL de benzer şekilde yatay bir seyir izliyor. Cuma günü kapanışında yüzde 0,2 artış gösteren dolar kuru, bugün yüzde 0,1 azalarak 33,5490 TL seviyesinde işlem görüyor. Euro kuru ise 36,67 TL seviyesinde sabit kaldı. Döviz kurlarında bu sakin seyir, piyasaların hem yurt içi hem de yurt dışı gelişmeleri takip etmesiyle açıklanıyor.

Yurt içinde işsizlik ve perakende satışlar izleniyor

Bugün yurt içinde Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak olan işsizlik oranı ve perakende satışlar verileri yakından takip edilecek. Bu verilerin, döviz kurlarında kısa vadeli dalgalanmalara neden olabileceği düşünülüyor.

TCMB ve Kore Merkez Bankası’ndan yeni swap anlaşması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Kore Merkez Bankası, Türk Lirası-Kore wonu ikili para takası (swap) anlaşmasını yeniledi. Anlaşmanın, iki merkez bankası arasında güncel döviz kurlarını yansıtacak şekilde azami 56 milyar Türk lirası veya 2,3 trilyon Kore wonu değerinde yerel para birimi takasına imkân sağlayacağı belirtildi.

ABD enflasyon verisi bekleniyor

Küresel piyasalarda haftanın en önemli verisi olarak ABD enflasyon rakamları öne çıkıyor. Çarşamba günü açıklanacak olan veriler, hem çekirdek hem de manşet enflasyonun yüzde 0,2 artması bekleniyor. Ekonomistler, yıllık çekirdek enflasyonun hafif yavaşlayarak yüzde 3,2 seviyesinde gerçekleşeceğini öngörüyor. Bu verilerin, Fed’in faiz politikası ile ilgili daha fazla ipucu sağlaması bekleniyor.

Fed’in faiz indirimi beklentisi

Piyasalar, Fed’in Eylül ayında faiz indirimine gidip gitmeyeceğini yakından izliyor. Şu an için piyasalar, Fed’in yüzde 49 olasılıkla 50 baz puan büyüklüğünde bir faiz indirimi yapacağını fiyatlıyor.