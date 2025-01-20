20 Ocak 2025 itibarıyla dolar, 35,58 TL seviyesinden işlem görüyor ve yeni zirveye işaret ediyor. Kısa vadede dikkatle izlenecek destek ve direnç seviyeleri belirlendi.

Dolar fiyatı ve kritik seviyeler

Dolar, 20 Ocak 2025'te 35,58 TL’den haftaya başlarken, bu seviyenin aynı zamanda kurda yeni bir zirve olduğu belirtiliyor. Kısa vadede, 35,45 TL destek ve 35,65 TL direnç seviyeleri izlenecek. Döviz bürolarında ise işlemler 35,49 TL ile 35,59 TL arasında alım-satım yapılıyor.

İç piyasada dikkatler faiz kararına ve Moody’s not değerlendirmesine çevrildi

Bu hafta TCMB'nin 23 Ocak’ta gerçekleştireceği toplantı büyük bir merakla bekleniyor. 250 baz puanlık faiz indirimi yapılması bekleniyor ve politika faizinin %45 seviyesine çekilmesi öngörülüyor. Ayrıca, Moody’s'ten Türkiye’nin kredi notuyla ilgili önemli bir karar alınması bekleniyor.

ABD'deki Trump icraatları da takip edilecek

Küresel piyasalarda dikkatler, Donald Trump’ın başkanlık görevine başlaması ve alacağı ilk kararlar üzerinde yoğunlaşacak. Analistler, bu gelişmelerin dolar fiyatları üzerinde nasıl bir etkisi olacağını merakla bekliyor.

2025 yılının başında, kredi derecelendirme kuruluşlarının enflasyon başta olmak üzere makroekonomik verileri izlemesi bekleniyor. TCMB’nin faiz toplantısından sonra enflasyon verilerinin piyasalar için daha fazla önem taşıyacağı ifade ediliyor.