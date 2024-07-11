Küresel piyasalarda gözler ABD enflasyon verilerine çevrildi. Dün 33 TL'yi aşan dolar kuru, bugün 32,90 TL'den işlem görüyor. Euro ise 35,73 TL seviyesinde.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ve enflasyon verileri, döviz kurlarındaki dalgalanmaların ana sebeplerinden biri. Powell, enflasyonun düşüş eğiliminde olduğuna dair "biraz güveni olduğunu" ancak enflasyonun sürdürülebilir şekilde yüzde 2'ye düştüğünden emin olmadığını belirtti.

Güncel döviz kurları (11 Temmuz 2024):

Dolar/TL: 32,90 TL

32,90 TL Euro/TL: 35,73 TL

Bu bilgiler ışığında yatırımcılar ve döviz kurlarıyla ilgilenenler, ABD'deki enflasyon verilerini ve Powell'ın açıklamalarını yakından takip etmeye devam ediyor​