ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz hafta Kanada, Çin ve Meksika’ya yönelik gümrük vergilerini artırma kararı sonrası döviz piyasalarında hareketlilik devam ediyor. Türk lirası karşısında değer kazanmaya devam eden dolar, 36 TL sınırını aşarak tarihi seviyelere ulaştı.

Güncel döviz kurları (4 Şubat 2025):

Dolar: Alış 35,9974 TL – Satış 36,0234 TL

Euro : Alış 37,1569 TL – Satış 37,1915 TL

: Alış 37,1569 TL – Satış 37,1915 TL Sterlin: Alış 44,7029 TL – Satış 44,7415 TL

Ticaret savaşları ve küresel etkiler

Trump yönetiminin ticaret savaşlarını yeniden alevlendiren kararları, küresel piyasalarda belirsizliği artırırken, dolar kurundaki yükselişi hızlandırdı. ABD Merkez Bankası (Fed) geçtiğimiz günlerde faiz oranlarını sabit tutma kararı almıştı. Ancak küresel riskler nedeniyle dolar endeksi yükselişini sürdürüyor.

Türkiye ekonomisine etkileri

Dolar kurundaki artış, ithalat maliyetlerini ve enflasyon oranlarını doğrudan etkileyebilir. Uzmanlar, yatırımcıların ve şirketlerin dövizdeki dalgalanmalara karşı dikkatli olması gerektiği konusunda uyarıyor.

Ekonomi uzmanları, önümüzdeki günlerde dolar/TL paritesinde dalgalanmaların devam edebileceğini belirtiyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) olası müdahale hamleleri ve küresel ekonomik gelişmeler, döviz piyasalarının seyrinde belirleyici rol oynayacak.