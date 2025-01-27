Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından geçtiğimiz hafta açıklanan 250 baz puanlık faiz indiriminin ardından dolar kuru sınırlı yükselişine devam ediyor. 35,50 TL direncini kıran dolar, serbest piyasada şu an 35,6877 TL satış fiyatıyla işlem görmekte. Piyasalarda gözler, 35,70 TL seviyesinin kırılıp kırılmayacağına çevrilmiş durumda.

Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor! 27 Ocak 2025 güncel altın fiyatları Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor! 27 Ocak 2025 güncel altın fiyatları

27 Ocak 2025 döviz kurları

Dolar Güne Rekorla Başladı! 21 Ocak 2025 Döviz Kurları (4)

Dolar kuru bugün ne kadar?

  • Alış: 35,6720 TL
  • Satış: 35,6877 TL

Euro kuru bugün kaç TL?

  • Alış: 37,4624 TL
  • Satış: 37,4911 TL

Sterlin kuru bugün kaç TL?

  • Alış: 44,5467 TL
  • Satış: 44,5888 TL
Kaynak: HABER MERKEZİ