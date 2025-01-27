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Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor! 27 Ocak 2025 güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor! 27 Ocak 2025 güncel altın fiyatları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından geçtiğimiz hafta açıklanan 250 baz puanlık faiz indiriminin ardından dolar kuru sınırlı yükselişine devam ediyor. 35,50 TL direncini kıran dolar, serbest piyasada şu an 35,6877 TL satış fiyatıyla işlem görmekte. Piyasalarda gözler, 35,70 TL seviyesinin kırılıp kırılmayacağına çevrilmiş durumda.

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