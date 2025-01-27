Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından geçtiğimiz hafta açıklanan 250 baz puanlık faiz indiriminin ardından dolar kuru sınırlı yükselişine devam ediyor. 35,50 TL direncini kıran dolar, serbest piyasada şu an 35,6877 TL satış fiyatıyla işlem görmekte. Piyasalarda gözler, 35,70 TL seviyesinin kırılıp kırılmayacağına çevrilmiş durumda.
27 Ocak 2025 döviz kurları
Dolar kuru bugün ne kadar?
- Alış: 35,6720 TL
- Satış: 35,6877 TL
Euro kuru bugün kaç TL?
- Alış: 37,4624 TL
- Satış: 37,4911 TL
Sterlin kuru bugün kaç TL?
- Alış: 44,5467 TL
- Satış: 44,5888 TL
Kaynak: HABER MERKEZİ