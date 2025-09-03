Dolar ve avro, 3 Eylül 2025 sabahına rekor seviyelerden başladı. Dolar/TL 41,1680, avro/TL ise 47,9027 seviyesinden işlem görüyor. Türk lirasının değer kaybı sürüyor.

Dolar/TL tarihi seviyede

Seçimden önce 20’nin altında seyreden dolar/TL, bir hafta sonra 23’ü aşmıştı. Merkez Bankası’nın 22 Haziran’daki faiz toplantısına kadar 23,4-23,6 bandında dengelenen kur, faizin yeterli bulunmamasının ardından yeniden yükselişe geçmiş ve 25’in üzerine çıkmıştı. Bugün itibarıyla dolar/TL 41,1680 seviyesinde işlem görüyor.

Avro/TL yükselişini sürdürüyor

28 Mayıs seçimlerinden önce 21,5’in altında olan avro/TL, seçimden bir hafta sonra 25’i aşmıştı. Haziran ayındaki faiz toplantısına kadar 25,6-25,8 seviyelerinde dengelenen avro/TL, faiz kararından sonra 27’nin üzerine çıkmıştı. Bugün sabah saatlerinde avro/TL 47,9027 seviyesinden işlem görüyor.

Döviz kurları dalgalı, yön yukarı

Piyasalar, dalgalı hareketlere rağmen döviz kurlarında yükseliş eğiliminin devam ettiğini gösteriyor. Lira, dolar ve avro karşısında değer kaybını sürdürüyor.