Dolar ve euro, 1 Mayıs sabahına sınırlı düşüşle başladı. Serbest piyasada dolar 38,50 TL'den, euro ise 43,69 TL'den işlem görüyor. Anlık döviz verileri, piyasa analizi ve yatırımcıların merak ettikleri tüm detaylar haberimizde.

30 nisan 2025 döviz kurları: dolar ve euro'da yukarı yönlü seyir sürüyor

Türkiye'de döviz piyasaları 30 Nisan 2025 sabahına sınırlı yükselişle başladı. Küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle, özellikle Amerikan doları ve euro'da yukarı yönlü hareketlilik dikkat çekiyor.

Saat 09.30 itibarıyla serbest piyasada döviz kurları şöyle:

Kur Alış (TL) Satış (TL) Günlük Değişim (%) USD/TRY 38,4962 38,5062 +0,08 EUR/TRY 43,8609 43,9824 +0,19 GBP/TRY 51,5697 51,5881 -0,12

Dün döviz piyasalarında neler oldu?

29 Nisan 2025 tarihinde dolar, en yüksek 38,5165 TL, en düşük 38,4057 TL seviyelerini gördü ve günü 38,4740 TL'den kapattı.

Euro ise dün en yüksek 43,9962 TL, en düşük 43,7722 TL seviyelerini test etti ve kapanışı 43,8873 TL'den yaptı.

Doların aylık ve yıllık performansı

Nisan başına göre: +0,56 TL artış (%1,49 değer kazancı)

2025 yılı başına göre: +3,14 TL artış (%8,87 değer kazancı)

Son bir yıl içinde: 32,4229 TL → 38,5029 TL (%18,75 artış)

Euronun aylık ve yıllık performansı

Nisan başına göre: +2,96 TL artış ( %7,23 değer kazancı )

2025 yılı başına göre: +7,49 TL artış ( %20,52 değer kazancı )

Son bir yıl içinde: 34,5943 TL → 43,9708 TL (%27,10 artış)

Sterlinin aylık ve yıllık performansı

Nisan başına göre: +2,55 TL artış ( %5,20 değer kazancı )

2025 yılı başına göre: +7,62 TL artış ( %17,32 değer kazancı )

Son bir yıl içinde: 40,4890 TL → 51,5939 TL (%27,43 artış)

Güncel döviz verileri neden önemli?

Döviz kurları, ithalat, ihracat, yatırım, enflasyon ve borçlanma maliyetleri gibi pek çok ekonomik değişken üzerinde doğrudan etkili. Bu nedenle hem bireysel yatırımcılar hem de işletmeler için günlük döviz kuru verileri büyük önem taşıyor.