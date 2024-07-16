Yatırımcılar, dolar ve eurodaki yükseliş eğilimini yakından takip ediyor. Döviz kurlarındaki bu hareketlilik, iç ve dış piyasalardaki değişimlerin etkisiyle devam ediyor.
Dolar/TL ve Euro/TL kurları
16 Temmuz 2024 Salı günü saat 07:12 itibarıyla döviz kurlarındaki güncel veriler şu şekilde:
- Dolar/TL: 33,0062 (alış), 33,0585 (satış)
- Euro/TL: 36,0270 (alış)
Döviz kurlarında son durum
Dolar ve Euro'daki bu yükseliş, yatırımcıların dikkatini çekiyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler ve iç piyasadaki ekonomik dinamikler, döviz kurlarını doğrudan etkiliyor.
- Dolar: 33 TL seviyesinde işlem görüyor.
- Euro: 36 TL seviyelerinde seyrediyor.
Döviz kuru tablosu
|Döviz Türü
|Alış (TL)
|Satış (TL)
|Dolar
|33,0062
|33,0585
|Euro
|36,0270
|-
Döviz kurlarını etkileyen faktörler
- Küresel Ekonomik Veriler: ABD enflasyon verileri ve Fed faiz kararları gibi faktörler döviz kurlarını doğrudan etkiliyor.
- İç Piyasa Gelişmeleri: Türkiye'deki ekonomik durum ve politik gelişmeler döviz kurlarındaki hareketliliği tetikleyebiliyor.
Kaynak: Haber Merkezi