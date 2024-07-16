Yatırımcılar, dolar ve eurodaki yükseliş eğilimini yakından takip ediyor. Döviz kurlarındaki bu hareketlilik, iç ve dış piyasalardaki değişimlerin etkisiyle devam ediyor.

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Dolar/TL ve Euro/TL kurları

16 Temmuz 2024 Salı günü saat 07:12 itibarıyla döviz kurlarındaki güncel veriler şu şekilde:

  • Dolar/TL: 33,0062 (alış), 33,0585 (satış)
  • Euro/TL: 36,0270 (alış)

Döviz kurlarında son durum

Dolar ve Euro'daki bu yükseliş, yatırımcıların dikkatini çekiyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler ve iç piyasadaki ekonomik dinamikler, döviz kurlarını doğrudan etkiliyor.

  1. Dolar: 33 TL seviyesinde işlem görüyor.
  2. Euro: 36 TL seviyelerinde seyrediyor.

Döviz kuru tablosu

Döviz Türü Alış (TL) Satış (TL)
Dolar 33,0062 33,0585
Euro 36,0270 -

Döviz kurlarını etkileyen faktörler

  • Küresel Ekonomik Veriler: ABD enflasyon verileri ve Fed faiz kararları gibi faktörler döviz kurlarını doğrudan etkiliyor.
  • İç Piyasa Gelişmeleri: Türkiye'deki ekonomik durum ve politik gelişmeler döviz kurlarındaki hareketliliği tetikleyebiliyor.
Kaynak: Haber Merkezi