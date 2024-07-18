Türk Lirası, ABD doları karşısında değer kaybetmeye devam ediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 33,0980 liradan, Euro ise 36,1930 liradan işlem görüyor. Küresel piyasalarda ise gözler Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikası kararlarına çevrildi. İşte döviz kurlarında son durum ve küresel piyasalardaki gelişmeler...

Dolar ve Euro fiyatları

Yeni güne 33,0980 liradan başlayan dolar, serbest piyasada 33,0960 liradan alınırken 33,0980 liradan satılıyor. Euro ise 36,1910 liradan alınırken, 36,1930 liradan satışa sunuluyor. Dün doların satış fiyatı 33,0970 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 36,1960 lira olmuştu.

Dolar/TL:

Alış: 33,0960 TL

Satış: 33,0980 TL

Euro/TL:

Alış: 36,1910 TL

Satış: 36,1930 TL

Küresel piyasalarda gözler ECB'ye çevrildi

Küresel piyasalarda teknoloji hisselerindeki satış baskısı dünya geneline yayılırken, karışık bir seyir izleniyor. Özellikle ABD'de başkanlık yarışı, piyasalar üzerinde her geçen gün daha fazla etkili oluyor.

Avrupa Merkez Bankası kararları

Bugün yatırımcıların odağı, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikası kararlarında. ECB Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı açıklamalar da piyasalarda merakla bekleniyor. Dün Avrupa borsalarında karışık bir seyir izlenirken, ECB'nin bugün açıklayacağı kararlar ve Lagarde'ın konuşması yatırımcıların dikkatle takip edeceği gelişmeler arasında.

Dolar/TL’de yükseliş devam edecek mi?

Ekonomi uzmanları, dolar/TL kurundaki yükselişin devam edebileceğini ve bu durumun Türk Lirası üzerindeki baskıyı artıracağını belirtiyor. Özellikle küresel piyasalarda yaşanan belirsizlikler ve ABD'deki siyasi gelişmeler, döviz kurlarının seyrinde belirleyici oluyor.

ECB kararlarının etkisi

ECB'nin bugün alacağı para politikası kararlarının, Euro üzerinde önemli etkileri olması bekleniyor. Lagarde'ın yapacağı açıklamalar, piyasaların geleceği hakkında ipuçları verecek. Uzmanlar, ECB'nin faiz politikaları ve ekonomik projeksiyonlarına göre döviz kurlarında dalgalanmalar olabileceğini öngörüyor.